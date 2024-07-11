Кулеба обсудил с главой МИД Испании поставки ПВО и Саммит мира

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с испанским визави Хосе Мануэлем Альбаресом на полях саммита НАТО в Вашингтоне в четверг, 11 июля.

Об этом он сообщил в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

По словам Кулебы, с главой МИД Испании он обсудил дальнейшее развитие "формулы мира" для подготовки ко второму Саммиту мира.

"Также обсудили следующие шаги по предоставлению Украине новых систем противовоздушной обороны. Каждая дополнительная система противовоздушной обороны – это спасенные гражданские и дети в Украине", – подчеркнул он.

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Министр поблагодарил Испанию за непоколебимую поддержку и "все шаги, которые были сделаны для укрепления обороноспособности Украины".

В мае Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет договоренности с Испанией об усилении противовоздушной обороны, но не раскрыл деталей.

Известно, что Киев получил испанские ракеты-перехватчики к системе Patriot, но не саму систему.

Как сообщалось, во время открытия саммита НАТО президент США Джо Байден объявил о поставках Украине пяти систем ПВО, в частности Patriot.

Детали в статье: Байден посчитал "Патриотов": какую ПВО получит Украина и закроет ли небо помощь от США.