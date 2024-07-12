Макрон пытался успокоить союзников по НАТО, несмотря на политическую неопределенность во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите НАТО пытался успокоить союзников, которые были вынуждены задаваться вопросом о роли Парижа в Альянсе в ближайшие годы после досрочных парламентских выборов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Французский лидер заявил на пресс-конференции, что успокоил союзников по НАТО, которые, по его словам, были скорее довольны, чем обеспокоены результатами выборов, которые привели к политической неопределенности.

"Я подтвердил всем моим партнерам, союзникам, что Франция будет последовательной в своих международных обязательствах, то ли в Европе, то ли в Альянсе, то ли в поддержке Украины, потому что политические силы, которые составляют большинство в парламенте, это поддерживают", – сказал он, имея в виду депутатов своего блока, а также левоцентристов и правоцентристов.

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По данным Reuters, в кулуарах Макрон стремился сказать союзникам, что результат парламентских выборов во Франции не такой плохой, как опасались, поскольку ни ультраправые, ни ультралевые не получили абсолютного большинства.

Три европейских чиновника на условиях анонимности заявили, что президент Франции нашел время на заседании Североатлантического совета – главного политического органа, принимающего решения в НАТО, – чтобы подчеркнуть свое послание и подтвердить поддержку Украины со стороны Парижа.

Собеседники агентства рассказали, что канцлер Германии Олаф Шольц пошутил с Макроном об особенностях создания и работы в коалиции – постоянной головной боли для немецкого лидера, чему президенту Франции нужно будет научиться в ближайшие месяцы.

Как отмечает Reuters, последствия выборов уже были очевидны на саммите НАТО, где Макрон прибыл последним, пропустив ужин по случаю 75-й годовщины Альянса. Он также сократил свое турне до 36 часов, отказавшись от планов осуществить визит в Канаду.

Несколько неназванных французских дипломатов заявили, что им не хватало инструкций накануне саммита и они чувствовали себя растерянными.

Украинский дипломат на условиях анонимности сказал Reuters, что "худшего сценария" для Макрона и Киева на выборах во Франции удалось избежать.

"Да, ему подрежут крылья, и он, возможно, не сможет управлять правительством, но мы держим кулаки", – сказал он.

В то же время европейские чиновники указали агентству, что Макрона еще не стоит списывать со счетов, и он по-прежнему будет отвечать за оборону и внешнюю политику.

Ранее генеральный секретарь одного из крупнейших французских профсоюзов Франции CGT Софи Бине призвала к массовым забастовкам, чтобы заставить президента назначить нового премьера из числа членов левого блока, победившего на парламентских выборах.

По итогам второго тура досрочных парламентских выборов во Франции альянс левых одержал победу, при этом второе место получил пропрезидентский блок, тогда как правопопулистское "Национальное объединение" с соратниками оказалось на третьем месте.

Левые были единственным блоком, который не согласовал кандидатуру премьера в случае победы, и сейчас партии спорят, кто им может стать. В то же время президент Франции не принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя.

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