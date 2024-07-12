Молдова тимчасово скасовує санітарний контроль для транзитного українського зерна

Парламент Молдови схвалив тимчасове скасування фітосанітарного контролю для українського зерна, яке везуть через молдовську територію транзитом до інших країн.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

На засіданні 11 липня парламент підтримав тимчасове скасування дії закону про фітосанітарний карантин для українського зерна, яке везуть через територію Молдови транзитом до румунських портів на експорт, як автошляхами, так і залізницею. Виняток буде діяти до 14 вересня і має спростити та прискорити логістику.

"Цей вид товару перетинає територію нашої країни у спеціалізованих транспортних засобах, тому ризик ввезення карантинних організмів незначний. У разі виникнення інцидентів з транспортом чи вантажем під час транзиту через Молдову перевізники повинні будуть повідомити Національне агентство з безпеки харчових продуктів (ANSA) протягом двох годин", – повідомляють у пресрелізі парламенту.

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Виняток для транзитного українського зерна ініціював голова парламентського комітету з питань сільського господарства і харчової промисловості Александр Трубка. Він зазначив, що це дозволить вирішити проблему транзиту товарів нетваринного походження та "заторів" на кордоні через збільшення товаропотоку з України.

Нагадаємо, на полях саміту НАТО президент Туреччини заявив президенту України Володимиру Зеленському, що почав працювати над відновленням "зернової угоди".

З 1 липня в Європейському Союзі набули чинності значно вищі імпортні мита на деякі російські та білоруські сільськогосподарські товари, серед яких – зерно.