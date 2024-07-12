Молдова отменяет санитарные проверки для транзитного украинского зерна

Парламент Молдовы одобрил отмену фитосанитарных проверок для украинского зерна, которое везут через молдовскую территорию транзитом в другие страны.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

На заседании 11 июля парламент поддержал временную отмену действия закона о фитосанитарном карантине для украинского зерна, которое везут через территорию Молдовы транзитом в румынские порты на экспорт, как по автодорогам, так и по железной дороге. Исключение будет действовать до 14 сентября и должно упростить и ускорить логистику.

"Этот вид товара пересекает территорию нашей страны в специализированных транспортных средствах, поэтому риск ввоза карантинных организмов незначителен. В случае возникновения инцидентов с транспортом или грузом во время транзита через Молдову перевозчики должны будут сообщить Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) в течение двух часов", – сообщают в пресс-релизе парламента.

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Исключение для транзитного украинского зерна инициировал председатель парламентского комитета по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности Александр Трубка. Он отметил, что это позволит решить проблему транзита товаров неживотного происхождения и "пробок" на границе из-за увеличения товаропотока из Украины.

Напомним, на полях саммита НАТО президент Турции заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что начал работать над восстановлением "зерновой сделки".

С 1 июля в Европейском Союзе вступили в силу значительно более высокие импортные пошлины на некоторые российские и белорусские сельскохозяйственные товары, среди которых – зерно.