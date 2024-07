Качинський сказав 10-річній журналістці, що "свобода слова – не для дітей"

Лідер колишньої партії влади Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський потрапив у скандал, заявивши 10-річній парламентській кореспондентці, що вона надто молода для свободи слова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Сара Малецька-Тшаскось, наймолодша репортерка з акредитацією в Сеймі, напередодні спробувала поставити Качинському питання в кулуарах парламенту. На це голова "ПіС" сказав: "Це не дитячі справи, тож, люба, йди геть".

Коли дівчина сказала, що має свободу слова, Качинський відповів: "Свобода слова не для дітей. Справді, йдіть геть".

