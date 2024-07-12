Качинський сказав 10-річній журналістці, що "свобода слова – не для дітей"

Лідер колишньої партії влади Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський потрапив у скандал, заявивши 10-річній парламентській кореспондентці, що вона надто молода для свободи слова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Сара Малецька-Тшаскось, наймолодша репортерка з акредитацією в Сеймі, напередодні спробувала поставити Качинському питання в кулуарах парламенту. На це голова "ПіС" сказав: "Це не дитячі справи, тож, люба, йди геть".

Коли дівчина сказала, що має свободу слова, Качинський відповів: "Свобода слова не для дітей. Справді, йдіть геть".

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"Freedom of speech is not for children. Go away," said Jarosław Kaczyński when 12-year-old Sara Małecka-Trzaskoś – the youngest journalist with accreditation in parliament – tried to approach him pic.twitter.com/6TwUcQ7VXW – Daniel Tilles (@danieltilles1) July 12, 2024

Малецька-Тшаскось потім знову підійшла до Качинського і запитала про те, "хто для нього є авторитетом". Голова "ПіС" проігнорував її.

У коментарі Onet дівчина сказала, що "почувалась трохи ображеною", і хотіла б поцікавитись у польського політика, чому він вважає, що свобода слова не для дітей.

"Для мене свобода слова – це найважливіша річ", – підкреслила вона.

На ситуацію вже відреагував колишній дитячий омбудсмен Польщі Марек Міхалак, який різко розкритикував поведінку Качинського. "Заперечення права дітей на свободу вираження поглядів є неприпустимим, особливо коли це робиться тими, хто має вплив на нашу реальність", – написав Міхалек у Facebook.

Сара Малецька-Тшаскось родом з Катовіце, авторка блогу Perspektywa Sary ("Перспектива Сари") і наймолодша журналістка в Сеймі та Сенаті, яка має акредитацію для преси. Вона поєднує роботу в польському парламенті з навчанням у початковій школі в Гданську. Серед іншого, дівчина вже взяла інтерв'ю в польського прем’єр-міністра Дональда Туска.

За перебування партії Качинського "ПіС" при владі Польщу звинувачували в утисках свободи слова. Сам політик не раз потравляв у скандали через суперечливі висловлювання.