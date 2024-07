Лидер бывшей партии власти Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский попал в скандал, заявив 10-летней парламентской корреспондентке, что она слишком молода для свободы слова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Сара Малецка-Тшаскось, самая молодая репортерка с аккредитацией в Сейме, накануне попыталась задать Качиньскому вопрос в кулуарах парламента. На это председатель "ПиС" сказал: "Это не детские дела, поэтому, дорогая, иди отсюда".

Когда девочка сказала, что имеет свободу слова, Качиньский ответил: "Свобода слова не для детей. На самом деле, идите отсюда".

"Freedom of speech is not for children. Go away," said Jarosław Kaczyński when 12-year-old Sara Małecka-Trzaskoś – the youngest journalist with accreditation in parliament – tried to approach him pic.twitter.com/6TwUcQ7VXW