Лидер бывшей партии власти Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский попал в скандал, заявив 10-летней парламентской корреспондентке, что она слишком молода для свободы слова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Сара Малецка-Тшаскось, самая молодая репортерка с аккредитацией в Сейме, накануне попыталась задать Качиньскому вопрос в кулуарах парламента. На это председатель "ПиС" сказал: "Это не детские дела, поэтому, дорогая, иди отсюда".

Когда девочка сказала, что имеет свободу слова, Качиньский ответил: "Свобода слова не для детей. На самом деле, идите отсюда".

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"Freedom of speech is not for children. Go away," said Jarosław Kaczyński when 12-year-old Sara Małecka-Trzaskoś – the youngest journalist with accreditation in parliament – tried to approach him pic.twitter.com/6TwUcQ7VXW – Daniel Tilles (@danieltilles1) July 12, 2024

Малецка-Тшаскось затем снова подошла к Качиньскому и спросила о том, "кто для него является авторитетом". Председатель "ПиС" проигнорировал ее.

В комментарии Onet девочка сказала, что "чувствовала себя немного оскорбленной", и хотела бы поинтересоваться у польского политика, почему он считает, что свобода слова не для детей.

"Для меня свобода слова – это самая важная вещь", – подчеркнула она.

На ситуацию уже отреагировал бывший детский омбудсмен Польши Марек Михалак, который резко раскритиковал поведение Качиньского. "Отрицание права детей на свободу выражения взглядов недопустимо, особенно когда это делается теми, кто имеет влияние на нашу реальность", – написал Михалек в Facebook.

Сара Малецка-Тшаскось родом из Катовице, автор блога Perspektywa Sary ("Перспектива Сары") и самая молодая журналистка в Сейме и Сенате, которая имеет аккредитацию для прессы. Она совмещает работу в польском парламенте с обучением в начальной школе в Гданьске. Среди прочего, девочка уже взяла интервью у польского премьер-министра Дональда Туска.

В бытность партии Качиньского "ПиС" у власти Польшу обвиняли в притеснениях свободы слова. Сам политик не раз попадал в скандалы из-за противоречивых высказываний.