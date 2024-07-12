В Бундестаге в прошлом году совершили 45 преступлений с каннабисом

В течение 2023 года на территории Бундестага зафиксировали 326 подозреваемых в совершении уголовных преступлений.

Такую статистику предоставила криминальная полиция Бундестага, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Сотрудники полиции Бундестага в прошлом году чаще всего регистрировали нарушения законодательства об оружии. Правонарушения, связанные с каннабисом, – на втором месте по распространенности (45 случаев).

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Полиция также зафиксировала 34 случая повреждения имущества, 21 кражу и 11 оскорблений. Кроме того, в Бундестаге фиксировали девять угроз и один случай нанесения телесных повреждений в помещении парламента или на его территории.

Администрация Бундестага не разглашает информацию о злоумышленниках, но отметила, что количество правонарушений, совершенных на территории немецкого парламента, уменьшается с 2019 года.

Как известно, с 1 апреля в Германии вступил в силу закон, легализующий рекреационное использование каннабиса.

При этом власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса.