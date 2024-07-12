У Нідерландах пояснили, чому не звинувачували Росію відразу після катастрофи MH17

У перші дні після катастрофи MH17 Нідерланди свідомо вирішили не засуджувати публічно Росію, хоча вже були вагомі докази причетності РФ до збиття літака.

Про це йдеться у матеріалі програми Nieuwsuur для мовника NOS, випущеному до 10-річчя катастрофи, повідомляє "Європейська правда".

Журналісти програми поспілкувалися з чотирма високопосадовцями, включаючи нинішнього прем'єр-міністра Діка Схоофа, які на момент збиття літака відповідали за адміністративне управління наслідками катастрофи у різних сферах.

За словами посадовців, публічно не звинувачуючи Росію Нідерланди змогли домогтися ухвалення резолюції в ООН, яка висловила підтримку незалежному розслідуванню, суду над винними та співпраці на місці катастрофи. Резолюцію підтримала і Росія.

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Заручившись підтримкою Москви в ООН, Нідерланди хотіли уникнути перешкоджання репатріації тіл загиблих.

У той час Палата представників, нижня палата нідерландського парламенту, критикувала тогочасного прем'єр-міністра Марка Рютте за нерішучу позицію – частково через те, що Сполучені Штати вже поклали відповідальність за катастрофу на Росію. Але за цією обережною позицією стояла цілеспрямована стратегія, запеняють тепер високопосадовці.

"Ми ухвалили свідоме внутрішнє рішення не вказувати пальцем на Росію з самого початку", – розповів тодішній генеральний директор з політичних питань Міністерства закордонних справ Вім Гертс.

А Дік Схооф, який на той момент очолював кризовий комітет щодо MH17 як національний координатор з питань боротьби з тероризмом і безпеки, сказав, що "найважливішим було не відштовхнути Росію".

"Вам потрібна була співпраця з Росією, щоб змусити сепаратистів зупинити вогонь", – прокоментував також колишній начальник штабу оборони збройних сил Нідерландів Том Міддендорп.

Після того, як тіла були репатрійовані, тон Нідерландів став жорсткішим. Зрештою, за словами Гертса, катастрофа рейсу MH17 стала "переломним моментом у наших відносинах з Росією".

Також посадовці зізналися, що після збиття малайзійського "Боїнга" рейсу MH17 у Нідерландах розглядали реальну можливість військового втручання у зону катастрофи.

Як відомо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.