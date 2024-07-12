В Нидерландах объяснили, почему не обвиняли Россию сразу после катастрофы MH17

В первые дни после катастрофы MH17 Нидерланды сознательно решили не осуждать публично Россию, хотя уже были веские доказательства причастности РФ к сбиванию самолета.

Об этом говорится в материале программы Nieuwsuur для вещателя NOS, выпущенном к 10-летию катастрофы, сообщает "Европейская правда".

Журналисты программы пообщались с четырьмя высокопоставленными чиновниками, включая нынешнего премьер-министра Дика Схоофа, которые на момент сбивания самолета отвечали за административное управление последствиями катастрофы в различных сферах.

По словам чиновников, публично не обвиняя Россию, Нидерланды смогли добиться принятия резолюции в ООН, которая выразила поддержку независимому расследованию, суду над виновными и сотрудничеству на месте катастрофы. Резолюцию поддержала и Россия.

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Заручившись поддержкой Москвы в ООН, Нидерланды хотели избежать препятствования репатриации тел погибших.

В то время Палата представителей, нижняя палата нидерландского парламента, критиковала тогдашнего премьер-министра Марка Рютте за нерешительную позицию – частично из-за того, что Соединенные Штаты уже возложили ответственность за катастрофу на Россию. Но за этой осторожной позицией стояла целенаправленная стратегия, уверяют теперь чиновники.

"Мы приняли сознательное внутреннее решение не указывать пальцем на Россию с самого начала", – рассказал тогдашний генеральный директор по политическим вопросам Министерства иностранных дел Вим Гертс.

А Дик Схооф, который на тот момент возглавлял кризисный комитет по MH17 как национальный координатор по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности, сказал, что "самым важным было не оттолкнуть Россию".

"Вам нужно было сотрудничество с Россией, чтобы заставить сепаратистов остановить огонь", – прокомментировал также бывший начальник штаба обороны вооруженных сил Нидерландов Том Миддендорп.

После того, как тела были репатриированы, тон Нидерландов стал жестче. В конце концов, по словам Гертса, катастрофа рейса MH17 стала "переломным моментом в наших отношениях с Россией".

Также чиновники признались, что после сбития малайзийского "Боинга" рейса MH17 в Нидерландах рассматривали реальную возможность военного вмешательства в зону катастрофы.

Как известно, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.