Зеленский в Ирландии впервые прокомментировал ляп Байдена о "президенте Путине"

Президент Владимир Зеленский прибыл в Ирландию в субботу и свой визит ему пришлось начать с комментирования оговорки президента США Джо Байдена, который на саммите НАТО ошибочно назвал Зеленского "Путиным".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Irish Times.

Зеленский находится в Ирландии для двусторонней встречи с премьер-министром Саймоном Харрисом на обратном пути в Украину после встречи с лидерами НАТО в США.

В четверг на итоговой пресс-конференции саммита НАТО Байден перепутал Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, а вице-президента Камалу Харрис назвал "Трампом".

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В субботу, прибыв в аэропорт Шеннон на западе Ирландии, Зеленский коротко пообщался с журналистами перед встречей с Харрисом.

Отвечая на вопрос, какой была его реакция на то, что Байден ошибочно назвал его "президентом Путиным", Зеленский сказал: "Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю".

Зеленский также поблагодарил народ Ирландии за поддержку.

"Прежде всего, огромное спасибо за вашу поддержку, спасибо Ирландии за то, что она приняла много украинских беженцев, вы были с нами с самого начала российского вторжения", – сказал глава государства.

Ранее Харрис и Зеленский провели короткую встречу на полях Саммита мира в Швейцарии в прошлом месяце.

По данным издания Politico, европейские чиновники и дипломаты непублично были неприятно поражены неуверенными и полными оговорок выступлениями президента США Джо Байдена на саммите Североатлантического Альянса в Вашингтоне.