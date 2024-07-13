Bloomberg: Орбан заявив саміту НАТО, що Україні не варто вступати в Альянс

На зустрічі лідерів держав та урядів країн НАТО у Вашингтоні цього тижня глава угорського уряду Віктор Орбан заявив, що Україні не варто приєднуватись до Альянсу.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Віктор Орбан брав участь у саміті НАТО після того, як оголосив самопроголошену "мирну місію", у рамках якої відвідав Київ, Москву та Пекін без будь-якої координації з членами ЄС і НАТО.

На саміті НАТО Орбан, згідно з досягнутими раніше домовленостями, відмовився долучитися до військової підтримки України. Але він також прямо заявив на зустрічі лідерів, де був присутній український президент, що Україні не варто ставати членом Альянсу.

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"Орбан навіть висловив думку на пленарному засіданні із Зеленським, що Україні не варто вступати до НАТО, як нам повідомили. Деякі лідери заперечили, а один з них заявив, що історія Угорщини показує, чому Україна має бути в Альянсі", – пише агентство, переповідаючи про дискусію, що відбувалась за зачиненими дверима.

Після участі у саміті в Вашингтоні Віктор Орбан вирушив у Флориду на зустріч з Дональдом Трампом, який вважає, що повномасштабне вторгнення Росії спровокували наміри України приєднатись до НАТО.

Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем’єра з Путіним суперечить договорам ЄС.

Також стало відомо, що шість країн ЄС не будуть направляти міністрів на заходи в межах угорського головування, а обмежаться посадовцями нижчого рангу.

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