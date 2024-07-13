Bloomberg: Орбан заявил саммиту НАТО, что Украине не стоит вступать в Альянс

На встрече лидеров государств и правительств стран НАТО в Вашингтоне на этой неделе глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Украине не стоит присоединяться к Альянсу.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Виктор Орбан участвовал в саммите НАТО после того, как объявил самопровозглашенную "мирную миссию", в рамках которой посетил Киев, Москву и Пекин без какой-либо координации с членами ЕС и НАТО.

На саммите НАТО Орбан, согласно достигнутым ранее договоренностям, отказался присоединиться к военной поддержке Украины. Но он также прямо заявил на встрече лидеров, где присутствовал украинский президент, что Украине не стоит становиться членом Альянса.

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"Орбан даже высказал мнение на пленарном заседании с Зеленским, что Украине не стоит вступать в НАТО, как нам сообщили. Некоторые лидеры возразили, а один из них заявил, что история Венгрии показывает, почему Украина должна быть в Альянсе", – пишет агентство.

После участия в саммите в Вашингтоне Виктор Орбан отправился во Флориду на встречу с Дональдом Трампом, который считает, что полномасштабное вторжение России спровоцировали намерения Украины присоединиться к НАТО.

Юридическая служба Евросоюза ранее установила, что переговоры венгерского премьера с Путиным противоречит договорам ЕС.

Также стало известно, что шесть стран ЕС не будут направлять министров на мероприятия в рамках венгерского председательства, а ограничатся чиновниками низшего ранга.

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