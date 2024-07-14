Байден поговорив з Трампом після стрілянини на передвиборчому мітингу

Президент Джо Байден поговорив з Дональдом Трампом у суботу після стрілянини на передвиборчому мітингу у селищі Батлер.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому, інформує "Європейська правда".

Байден також поговорив з губернатором Пенсильванії Джошем Шапіро і мером Батлера Бобом Дендоєм.

"Завтра вранці в Білому домі він отримає оновлений брифінг від представників національної безпеки та правоохоронних органів", – зазначили у Білому домі.

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В окремій заяві щодо інциденту Байден зазначив, що радий почути, що з Трампом все гаразд, і чекає подальшої інформації.

"Такому насильству немає місця в Америці. Ми повинні об'єднатися як одна нація, щоб засудити його", – підкреслив він.

Нагадаємо, на передвиборчому мітингу у США стався інцидент зі стріляниною, під час якого постраждав Дональд Трамп.

Під час виступу політика з трибун пролунало кілька гучних звуків. Як кажуть очевидці, вони були схожі на постріли, після чого Трамп впав. Його відразу прикрили охоронці, а коли Трамп піднявся – у нього було помітно скривавлене обличчя.

Спецслужби знешкодили нападника на Трампа.

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