Байден поговорил с Трампом после стрельбы на предвыборном митинге

Президент Джо Байден поговорил с Дональдом Трампом в субботу после стрельбы на предвыборном митинге в поселке Батлер.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома, информирует "Европейская правда".

Байден также поговорил с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и мэром Батлера Бобом Дендоем.

"Завтра утром в Белом доме он получит обновленный брифинг от представителей национальной безопасности и правоохранительных органов", – отметили в Белом доме.

Реклама:

В отдельном заявлении по инциденту Байден отметил, что рад услышать, что с Трампом все в порядке, и ждет дальнейшей информации.

"Такому насилию нет места в Америке. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить его", – подчеркнул он.

Напомним, на предвыборном митинге в США произошел инцидент со стрельбой, во время которого пострадал Дональд Трамп.

Во время выступления политика с трибун прозвучало несколько громких звуков. Как говорят очевидцы, они были похожи на выстрелы, после чего Трамп упал. Его сразу прикрыли охранники, а когда Трамп поднялся – у него было заметно окровавленное лицо.

Спецслужбы обезвредили нападавшего на Трампа.

Читайте также анализ предвыборной программы Трампа: "Америка прежде всего" и мир в Европе: как республиканцы планируют изменить курс США