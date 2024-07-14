Байден поговорил с Трампом после стрельбы на предвыборном митинге
Президент Джо Байден поговорил с Дональдом Трампом в субботу после стрельбы на предвыборном митинге в поселке Батлер.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома, информирует "Европейская правда".
Байден также поговорил с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и мэром Батлера Бобом Дендоем.
"Завтра утром в Белом доме он получит обновленный брифинг от представителей национальной безопасности и правоохранительных органов", – отметили в Белом доме.
В отдельном заявлении по инциденту Байден отметил, что рад услышать, что с Трампом все в порядке, и ждет дальнейшей информации.
"Такому насилию нет места в Америке. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить его", – подчеркнул он.
Напомним, на предвыборном митинге в США произошел инцидент со стрельбой, во время которого пострадал Дональд Трамп.
Во время выступления политика с трибун прозвучало несколько громких звуков. Как говорят очевидцы, они были похожи на выстрелы, после чего Трамп упал. Его сразу прикрыли охранники, а когда Трамп поднялся – у него было заметно окровавленное лицо.
Спецслужбы обезвредили нападавшего на Трампа.
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