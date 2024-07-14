В Германии призывают продлить проверки на границах

Немецкий депутат от Свободных демократов (СвДП) Кристиан Дюрр призвал продолжить проверки на границе, которые были временно усилены на время проведения чемпионата Европы по футболу.

Заявление депутата приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Дюрр выступил с таким призывом после того, как некоторые из 16 земельных министров внутренних дел Германии призвали к продолжению проверок.

Германия ввела временные проверки на всех немецких границах во время Евро-2024 для большей безопасности с целью предотвратить потенциальные угрозы со стороны экстремистов, хулиганов и других лиц, совершающих насилие.

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Обычно на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией не проводятся регулярные пограничные проверки, а лишь очень ограниченные и выборочные.

Дюрр сказал, что полицейские проверки были "очень эффективными в задержании тех, кто хочет нелегально въехать в страну".

"Я думаю, что стоит рассмотреть возможность сохранения пограничных проверок, которые мы ввели к чемпионату Европы", – сказал он.

Однако федеральная полиция Германии выступила против призывов продолжить проверки после 19 июля, как это было изначально согласовано, указывая на недостаток оборудования и персонала.

Германия ввела выборочные проверки на границе с Польшей и Чехией в конце сентября 2023 года. В ответ эти страны ввели контроль документов на границе со Словакией, чтобы остановить мигрантов, прибывающих в основном из Сербии через Венгрию.

В феврале глава МВД Нэнси Фезер говорила, что Германия введет усиленный контроль вдоль всей границы в июне и июле 2024 года – на время проведения футбольного турнира Евро-2024.