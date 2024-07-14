Спецкомиссия в Конгрессе США вызывает руководительницу Тайной службы из-за покушения на Трампа

Надзорный комитет Палаты представителей США пригласил для дачи показаний руководительницу Тайной службы США Кимберли Читл в связи с покушением на экс-президента Дональда Трампа во время общения с избирателями.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

Надзорный комитет, который является главным следственным органом Палаты представителей, пригласил для показаний на заседании руководительницу Тайной службы США Кимберли Читл на 22 июля.

Руководитель этого органа Джеймс Комер опубликовал копию письма к Читл, в котором отмечает, что комитет инициировал расследование покушения на Трампа и просит ее добровольно явиться на заседание комитета в указанную дату.

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🚨BREAKING🚨@RepJamesComer has invited U.S. Secret Service Director Kimberly Cheatle to testify at a hearing on Monday, July 22.



Americans demand answers about the assassination attempt of President Trump. pic.twitter.com/zKia2oIxCf – Oversight Committee (@GOPoversight) July 14, 2024

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что члены Конгресса проведут расследование относительно покушения на Трампа. Он также сообщил, что на общение планируют пригласить должностных лиц Федерального бюро расследований и Министерства внутренней безопасности.

"Американский народ заслуживает знать правду", – подчеркнул спикер.

Как известно, в субботу на предвыборном митинге Дональда Трампа произошел инцидент со стрельбой, во время которого он получил легкое ранение в ухо.

Один из участников события, оказавшихся в зоне поражения на трибунах, погиб, еще два человека получили ранения.

Спецслужбы обезвредили нападавшего на Трампа, им оказался 20-летний Мэтью Крукс. В ФБР назвали инцидент покушениемна убийство.

Подробно об этом – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.