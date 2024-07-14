У "Євросолідарності" заявили, що керівництво Ради не випустило їх на подію у США

У партії "Європейська солідарність" заявили, що кілька місяців чекали від керівництва Верховної Ради дозволу на відрядження для участі у міжнародному з’їзді політичних партій у США і так і не отримали його у крайній термін.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву поширила пресслужба політсили.

Делегація "Євросолідарності" на чолі з колишнім президентом, народним депутатом Петром Порошенком планувала їхати на Республіканський національний конвент у Мілуокі, де у понеділок починається з’їзд понад 50 правоцентристських політичних сил з усього світу.

"Програма делегації "ЄС" у Мілуокі була насиченою, включно із участю у зустрічі делегації Міжнародного демократичного союзу з кандидатами на посади президента (Трампом) та віце-президента США. Наша мета була єдина – посилити двопартійну підтримку України, мінімізувати вплив виборів на неї.

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Про наявність відповідного запрошення керівництво Верховної Ради було поінформоване кілька місяців тому – більше, ніж заздалегідь. Але воно так і не надало дозволу на виїзд, перелякано озираючись на Офіс Президента. Останній шанс виїхати сплив у неділю о 14.00", – заявили у "Євросолідарності".

У партії кажуть, що під час поїздки планували зустрічі також з представниками Демократичної партії за окремою програмою.

Політсила вважає, що їхню поїздку свідомо заблокували, та назвали це "антидержавним кроком", оскільки поїздка опозиційних депутатів і їхні зв’язки в обох партіях могли бути використані у державних інтересах України.

У "Євросолідарності" нагадали, що Порошенко під час своєї президентської каденції мав позитивний досвід співпраці з адміністрацією Трампа, зокрема, тоді Україна отримала перші системи Javelin і перші морські катери.

"Замість того, щоб скористатися можливістю створення потенціалу для майбутньої підтримки нашої боротьби проти агресора, українська влада знову обирає шлях токсичності та конфлікту у відносинах з командою Трампа, як це вона зробила в 2020 році", – вважають у партії.

У "Євросолідарності" додали, що восени 2023 року Петра Порошенка також не відпустили у відрядження, під час якого планувалася зустріч з республіканцями, і це було невикористаним шансом прискорити розблокування військової допомоги США.

"Про ситуацію, що склалася, ми поінформуємо партнерів України в США, ЄС та НАТО, тому що тільки демократична країна може претендувати на членство в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі", – заявили у політсилі.

Нагадаємо, у лютому цього року єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї опублікував лист Порошенка з проханням вплинути на уряд України та припинити "дискримінаційну практику" невипуску за кордон і врахувати цю ситуацію у євроінтеграційному прогресі України.

Після цього віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина звинуватила Порошенка у спробі зриву євроінтеграції.

У березні група депутатів, передусім від "Євросолідарності", ініціювали постанову, якою хотіли зобов’язати спікера Руслана Стефанчука скасувати обмеження на закордонні відрядження.

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