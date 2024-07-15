Албания разрешила заключенному экс-мэру греческого меньшинства посетить Европарламент

Тюремный департамент Албании предоставил пятидневный отпуск экс-мэру этнического греческого меньшинства Фреди Беллери для участия в открытии сессии нового состава Европарламента в Страсбурге.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Беллери, который имеет двойное греческое и албанское гражданство, в прошлом месяце прошел в Европарламент в составе партии из Греции, представляя правящую консервативную партию "Новая демократия".

В заявлении тюремного департамента говорится, что экс-чиновнику предоставили отпуск с 15 по 20 июля.

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Он должен оставаться на связи с полицией и вернуться, чтобы отбыть остаток своего двухлетнего тюремного заключения.

Как известно, Греция требовала от Албании отпустить Белери, считая обвинения против него надуманными, и угрожала Тиране проблемами с евроинтеграцией.

В конце июня албанский апелляционный суд оставил в силе приговор о двухлетнем заключении для избранного мэра греческого меньшинства.

Таким образом, он отказался изменить приговор суда первой инстанции, вынесенный в марте 51-летнему Беллери, который был заключен в тюрьму по обвинению в подкупе избирателей на муниципальных выборах в прошлом году.

Недавно Албания лишила Беллери должности мэра после его заключения.