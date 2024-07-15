В Італії четверо людей стали жертвами сильної спеки

В Італії за останні два дні четверо людей померли через сильну спеку, від якої потерпає країна.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Зокрема, вихідними на пляжі в Джовінаццо поблизу Барі помер 70-річний чоловік, який знепритомнів.

Дві інші смерті в суботу також сталися на пляжах у південному регіоні Апулія, а ще одна ймовірно пов'язана зі спекою смерть літньої людини зафіксували в Римі.

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Наразі в 11 італійських містах оголошено червоний рівень небезпеки через спеку, що означає, що вона настільки сильна, що становить загрозу для активних здорових людей, а не лише для вразливих верств населення.

За прогнозами, сильна спека протримається щонайменше до кінця місяця.

Нагадаємо, в Румунії через сильну спеку кількість дзвінків на номер служби екстреної допомоги у Румунії сягнула майже 100 тисяч.

Нагадаємо, у червні в період сорокаградусної спеки у Греції в різних місцях загинули шестеро туристів з Європи, переважно літні люди.

Зараз на багатьох грецьких островах побоюються дефіциту води у розпал туристичного сезону після посушливої весни.