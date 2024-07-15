В Италии четыре человека стали жертвами сильной жары

В Италии за последние два дня четыре человека умерли из-за сильной жары, от которой страдает страна.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

В частности, в выходные на пляже в Джовинаццо возле Бари умер 70-летний мужчина, потерявший сознание.

Две другие смерти в субботу также произошли на пляжах в южном регионе Апулия, а еще одну, вероятно, связанную с жарой смерть пожилого человека зафиксировали в Риме.

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Сейчас в 11 итальянских городах объявлен красный уровень опасности из-за жары, что означает, что она настолько сильна, что представляет угрозу для активных здоровых людей, а не только для уязвимых слоев населения.

По прогнозам, сильная жара продержится как минимум до конца месяца.

Напомним, в Румынии из-за сильной жары количество звонков на номер службы экстренной помощи в Румынии достигло почти 100 тысяч.

Напомним, в июне в период сорокаградусной жары в Греции в разных местах погибли шестеро туристов из Европы, преимущественно пожилые люди.

Сейчас на многих греческих островах опасаются дефицита воды в разгар туристического сезона после засушливой весны.