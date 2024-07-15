Уряд Литви припинить безкоштовне навчання українських студентів за бажанням України

Уряд Литви більше не покриватиме витрати на навчання для українських студентів, але деякі університети та коледжі заявляють, що ті все ще зможуть навчатися безкоштовно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

З 2022 року Литва дозволила українцям, які втекли від війни, навчатися у своїх вищих навчальних закладах безкоштовно.

Студенти, які вже вступили на навчання, зможуть закінчити його безоплатно, але з вересня цього року ця схема не буде доступна для нових студентів з України.

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У Міністерстві освіти Литви пояснили, що організовують всі заходи допомоги громадянам України, які проживають у Литві, "у відповідь на потреби української держави, у співпраці та без заохочення відтоку мізків з України".

"Це бажання української сторони. В Україні є вищі навчальні заклади, і на цей момент немає необхідності переводити навчання в інше місце", – додали в міністерстві.

Починаючи з цього року, українці, які отримали середню освіту і склали випускні іспити в Литві, будуть підпорядковуватися тим же загальним правилам вступу, що і громадяни Литви, і зможуть подаватися на бюджетні місця в державних університетах і коледжах.

Незважаючи на рішення уряду, деякі вищі навчальні заклади – Вільнюський коледж, Вільнюський технічний університет імені Гедимінаса та Університет Вітовта Великого у Каунасі – вирішили продовжувати повністю або частково фінансувати навчання українських студентів.

Вільнюський коледж вирішив повністю фінансувати навчання всіх громадян України, які вступили цього року, а також, по можливості, надавати безкоштовні гуртожитки та стипендії.

Вільнюський технічний університет планує покривати 40% вартості навчання громадян України, а Університет Вітовта Великого планує надавати часткові стипендії для покриття витрат на навчання і частково відшкодовувати плату за гуртожиток.

Нагадаємо, нещодавно Литва передала нову партію військової допомоги Україні, включно із засобами протидії дронам, а також перерахувала 1 млн євро на відновлення "Охматдиту" після ракетного удару Росії.