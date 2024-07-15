Північна Македонія та Республіка Сербська звернулись до Сербії через лісові пожежі

На тлі пожеж, спричинених літньою спекою, Північна Македонія та Республіка Сербська, що входить до складу Боснії і Герцеговини, у понеділок попросили у Сербії пожежні вертольоти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич повідомив, що Белград телефоном отримав прохання про допомогу від Північної Македонії. У неділю північномакедонський уряд оголосив надзвичайний стан на місяць через пожежі.

Республіка Сербська також звернулася до Белграда з проханням надати пожежний вертоліт, щоб локалізувати велику пожежу в районі Гачко на півдні, поблизу Чорногорії.

Реклама:

"Я думаю, що у нас достатньо можливостей, щоб допомогти двом країнам", – сказав Дачич у заяві в понеділок.

Минулого тижня на Балканах панувала спека – у більшості країн регіону зафіксували температури, вищі за 39 градусів за Цельсієм.

Пожежники Північної Македонії нині борються з 17 лісовими пожежами в посушливих і гірських районах в центральній і південній частинах країни.

Прем'єр-міністр Християн Міцкоський повідомив, що незабаром прибуде допомога зі Словенії, Туреччини, Сербії та Чорногорії.

На озброєнні сербської армії і поліції наразі перебувають близько десятка вертольотів, які можуть бути використані для гасіння пожеж – зокрема два спеціалізовані Ка-32.

Очікують, що Італія також зіткнеться з нестерпною спекою – температура сягне 45 градусів за Цельсієм. За останні дні від спеки там померли четверо людей.

Вкрай високі температури панують також у Греції, Франції, Іспанії, Польщі та Україні.

А в Румунії через сильну спеку кількість дзвінків на номер служби екстреної допомоги сягнула майже 100 тисяч.