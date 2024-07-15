Посол Німеччини: Дії Орбана не відповідають правилам ЄС

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер розкритикував угорського главу уряду Віктора Орбана за його "мирні вояжі" щодо України.

Про це Єгер сказав у інтерв’ю "Суспільному", повідомляє "Європейська правда".

Диломат зауважив, що Угорщина не повинна зловживати своєю роллю головуючої в Раді ЄС.

"Я вважаю, якщо належиш до клубу, повинен грати за правилами. Те, що зробив угорський прем'єр-міністр, не відповідає цим правилам", – заявив Мартін Єгер.

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Головуюча в Раді ЄС країна, зазначив він, не говорить від імені Європейського Союзу і не має мандату діяти за кордоном від його імені.

"Це означає, що або виникли непорозуміння, або, можливо, це було спровоковано навмисно", – додав Єгер.

Він також назвав неправильним скасування візиту угорського очільника МЗС до Німеччини. "Такого не повинно відбуватися між друзями й партнерами", – зауважив дипломат.

Нагадаємо, раніше МЗС Німеччини заявило, що Будапешт скасував зустріч між міністрами закордонних справ без попередження, що викликало здивування Берліна.

Це сталося після того, як канцлер Олаф Шольц підкреслив, що зовнішня політика Європейського Союзу не залежить від Віктора Орбана, чия держава з 1 липня головує у Раді Євросоюзу.

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