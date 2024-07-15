Посол Германии: Действия Орбана не соответствуют правилам ЕС

Посол Германии в Украине Мартин Егер раскритиковал венгерского главу правительства Виктора Орбана за его "мирные вояжи" в отношении Украины.

Об этом Егер сказал в интервью "Общественному", сообщает "Европейская правда".

Диломат отметил, что Венгрия не должна злоупотреблять своей ролью председательствующей в Совете ЕС.

"Я считаю, если принадлежишь к клубу, должен играть по правилам. То, что сделал венгерский премьер-министр, не соответствует этим правилам", – заявил Мартин Йегер.

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Председательствующая в Совете ЕС страна, отметил он, не говорит от имени Европейского Союза и не имеет мандата действовать за рубежом от его имени.

"Это означает, что либо возникли недоразумения, либо, возможно, это было спровоцировано намеренно", – добавил Йегер.

Он также назвал неправильной отмену визита венгерского главы МИД в Германию. "Такого не должно происходить между друзьями и партнерами", – отметил дипломат.

Напомним, ранее МИД Германии заявил, что Будапешт отменил встречу между министрами иностранных дел без предупреждения, что вызвало удивление Берлина.

Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что внешняя политика Европейского Союза не зависит от Виктора Орбана, чье государство с 1 июля председательствует в Совете Евросоюза.

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