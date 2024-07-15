Естонія планує майже удвічі зменшити свій контингент в Іраку

Міністерство оборони Естонії надіслало до парламенту запит на продовження мандата на розміщення естонської військової місії в Іраку, але повідомило про намір істотно скоротити свій контингент через невизначеність.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

У проєкті рішення парламенту сказано, що з огляду на бажання Іраку припинити операцію Inherent Resolve в її нинішньому вигляді та необхідність укласти двосторонні угоди між Естонією та Іраком, Естонія не вважає стійким внесок у вигляді великого піхотного контингенту.

У зв'язку з цим Естонія планує спрямувати в рамках цієї операції до Іраку 2025 року значно зменшений контингент: близько 60 військовослужбовців замість нинішніх 110.

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У це число входить ослаблена піхотна рота, національний елемент забезпечення і працівники штабів.

Зменшений контингент зможе виконувати свої колишні завдання в зменшеному обсязі, в основному виконуючи функції охоронців і швидкого реагування.

У проєкті рішення парламенту зазначено, що зменшений контингент Сил оборони також спростить планування припинення операції у співпраці зі США.

Міністр оборони Ханно Певкур пояснив у понеділок у передачі "Uudis+" на радіостанції Vikerraadio, що наразі між Іраком і США тривають переговори про майбутній статус місії Inherent Resolve.

Ці переговори можуть призвести до припинення місії, а також її продовження в незмінному або зміненому вигляді. "Тому доти, доки немає ясності з цим, розумно залишитися там у половинному обсязі", – сказав Певкур.

Нагадаємо, в Естонії хочуть дозволити іноземцям долучатись до сил оборони і проходити військову підготовку.

Між тим, у квітні командувач сил оборони Естонії генерал Мартін Херем закликав протягом наступних двох років збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.