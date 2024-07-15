Эстония планирует почти вдвое уменьшить свой контингент в Ираке

Министерство обороны Эстонии направило в парламент запрос на продление мандата на размещение эстонской военной миссии в Ираке, но сообщило о намерении существенно сократить свой контингент из-за неопределенности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В проекте решения парламента сказано, что учитывая желание Ирака прекратить операцию Inherent Resolve в ее нынешнем виде и необходимость заключить двусторонние соглашения между Эстонией и Ираком, Эстония не считает устойчивым вклад в виде большого пехотного контингента.

В связи с этим Эстония планирует направить в рамках этой операции в Ирак в 2025 году значительно уменьшенный контингент: около 60 военнослужащих вместо нынешних 110.

Реклама:

В это число входит ослабленная пехотная рота, национальный элемент обеспечения и работники штабов.

Уменьшенный контингент сможет выполнять свои прежние задачи в уменьшенном объеме, в основном выполняя функции охранников и быстрого реагирования.

В проекте решения парламента указано, что уменьшенный контингент Сил обороны также упростит планирование прекращения операции в сотрудничестве с США.

Министр обороны Ханно Певкур объяснил в понедельник в передаче "Uudis+" на радиостанции Vikerraadio, что сейчас между Ираком и США продолжаются переговоры о будущем статусе миссии Inherent Resolve.

Эти переговоры могут привести к прекращению миссии, а также ее продолжению в неизменном или измененном виде. "Поэтому до тех пор, пока нет ясности с этим, разумно остаться там в половинном объеме", – сказал Певкур.

Напомним, в Эстонии хотят разрешить иностранцам приобщаться к силам обороны и проходить военную подготовку.

Между тем, в апреле командующий сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем призвал в течение следующих двух лет увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.