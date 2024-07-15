На греческом Крите борются с лесным пожаром

На греческом острове Крит тушат лесной пожар, вспыхнувший в зеленых насаждениях, и эвакуировали жителей нескольких близлежащих населенных пунктов.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Пожар начался около 17 часов в зеленых насаждениях в центрально-южной части острова, к югу от его административного центра Ираклион. На первых этапах он двигался в сторону населенных пунктов.

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Пожарно-спасательная служба объявила о необходимости эвакуации из поселков Ано Акриа, Като Акриа, Атсипадес и Мория, людей из этой местности призвали ехать южнее в городок Асими.

С пожаром борются несколько десятков пожарных и около 20 единиц техники, в том числе три спецсамолета.

Через несколько часов сообщили, что пожар уже не представляет большой угрозы.

"В настоящее время пожарные борются с разбросанными очагами. В определенный момент огонь двигался в направлении населенных пунктов, но его продвижение уже остановили", – пояснил представитель местной пожарно-спасательной службы.

Напомним, в Греции и в Восточной Европе, как и в Украине, продолжается экстремальная жара. От лесных пожаров на фоне жаркой сухой погоды страдают также Северная Македония и Республика Сербская, что в составе БиГ.

В Румынии из-за сильной жары количество звонков на номер службы экстренной помощи достигло почти 100 тысяч.

Между тем в немецкой Баварии в эти выходные выпал обильный град, после которого местность выглядела словно покрытая снегом.