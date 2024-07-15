Група Мелоні визначиться, чи підтримувати фон дер Ляєн

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та її група у Європарламенті оприлюднять свою позицію щодо того, чи підтримають вони другий термін президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн після того, як остання представить свою програму групі "Європейських консерваторів і реформістів" (ЄКР) у вівторок, за кілька днів до голосування.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Euractiv.

У той час як деякі групи вже оголосили, чи підтримують вони другий термін фон дер Ляєн на посаді глави виконавчої влади ЄС, група "Європейських консерваторів і реформістів" Мелоні ще не визначилася.

"Фон дер Ляєн зустрінеться з ЄКР. На основі того, що вона скаже, ми обговоримо з іншими делегаціями, оцінимо і приймемо рішення", – сказала Мелоні журналістам у Вашингтоні після саміту НАТО в п'ятницю ввечері.

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Мелоні може підтримати або утриматися, залежно від програми, яку фон дер Ляєн представить групі ЄКР у вівторок вранці.

Важливою частиною переговорів буде можливе призначення італійського комісара, яким, як очікується, стане міністр європейських справ Раффаеле Фітто, а також конкретні портфелі, які будуть виділені для Італії.

На практиці, підтримка Мелоні для переобрання фон дер Ляєн є необов'язковою, оскільки проєвропейська коаліція теоретично має більшість. Однак завжди існує ризик перебіжчиків, оскільки голосування є таємним.

18 липня Європарламент голосуватиме за призначення Урсули фон дер Ляєн на другий термін. У разі затвердження президентка обере новий склад Єврокомісії за поданням кандидатів від держав-членів.

Глави держав та урядів Європейського Союзу дійшли згоди щодо розподілу посад у блоці на наступний політичний термін наприкінці червня.

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