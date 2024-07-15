Группа Мелони определится, поддерживать ли фон дер Ляйен

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони и ее группа в Европарламенте обнародуют свою позицию относительно того, поддержат ли они второй срок президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после того, как последняя представит свою программу группе "Европейских консерваторов и реформистов" (ЕКР) во вторник, за несколько дней до голосования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

В то время как некоторые группы уже объявили, поддерживают ли они второй срок фон дер Ляйен на посту главы исполнительной власти ЕС, группа "Европейских консерваторов и реформистов" Мелони еще не определилась.

"Фон дер Ляйен встретится с ЕКС. На основе того, что она скажет, мы обсудим с другими делегациями, оценим и примем решение", – сказала Мелони журналистам в Вашингтоне после саммита НАТО в пятницу вечером.

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Мелони может поддержать или воздержаться, в зависимости от программы, которую фон дер Ляйен представит группе ЕКС во вторник утром.

Важной частью переговоров будет возможное назначение итальянского комиссара, которым, как ожидается, станет министр европейских дел Раффаэле Фитто, а также конкретные портфели, которые будут выделены для Италии.

На практике, поддержка Мелони для переизбрания фон дер Ляйен необязательна, поскольку проевропейская коалиция теоретически имеет большинство. Однако всегда существует риск перебежчиков, поскольку голосование является тайным.

18 июля Европарламент будет голосовать за назначение Урсулы фон дер Ляйен на второй срок. В случае утверждения президент выберет новый состав Еврокомиссии по представлению кандидатов от государств-членов.

Главы государств и правительств Европейского Союза пришли к согласию относительно распределения должностей в блоке на следующий политический срок в конце июня.

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