Reuters: Конгресс беспокоит, что РФ может делиться данными об оружии США с Китаем

Двухпартийный комитет Конгресса США в понедельник призвал Белый дом раскрыть детали того, делилась ли Россия с Китаем информацией о том, как победить американское оружие, которое используют на поле боя в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в письме к советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Специальный комитет Палаты представителей по вопросам Китая допустил, что российские технологии на поле боя, которые выводят из строя определенные системы вооружений США, "вероятно, могут попасть" в Китай. Например – российские средства борьбы с американскими высокоточными боеприпасами.

"Мы должны предвидеть и действительно действовать, исходя из предположения, что Россия передает КНР информацию об уязвимых местах или средствах противодействия американским и союзническим системам вооружений", – написали в письме председатель комитета республиканец Джон Муленаар и ведущий демократ Раджа Кришнамурти.

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Конгрессмены ссылаются на сообщения СМИ и аналитических центров о поддержке Китаем военной промышленности России и "тревожный уровень российской адаптации", который подорвал эффективность нескольких неназванных американских систем вооружений.

Они попросили Салливана оценить способность России противодействовать американским вооружениям, развернутым в Украине, и то, в какой степени Москва поделилась с Китаем "полученными уроками".

Также они просят оценить любые военные усилия Китая, направленные на отражение российских военных инноваций.

Напомним, на прошлой неделе страны НАТО назвала Китай ключевой силой, которая способствует войне России против Украины.

Китай в ответ назвал комментарии НАТО предвзятыми и ранее заявлял, что его поддержка России – это обычная торговля.

Президент США Джо Байден заявил, что европейские союзники готовы сократить инвестиции в Китай, если Пекин продолжит поддерживать Россию.