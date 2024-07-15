Украина получит критически важное оборудование с Вильнюсской ТЭЦ-3

Литовская компания Ignitis Gamyba передает Украине оборудование с третьей Вильнюсской теплоэлектростанции, которое поможет восстановить разрушенную Россией энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщили на сайте компании 15 июля, пишет "Европейская правда".

Оборудование передается "Хмельницкоблэнерго", которое было назначено украинским правительством для получения и распределения гуманитарной помощи для энергетического сектора и обеспечит распределение оборудования.

"Мы не случайно решили передать оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Кроме того, что оно будет хорошо работать в энергетической инфраструктуре Украины, оно также отвечает потребностям оператора системы передачи", – говорит Аста Сунгайлиене, генеральный директор компании Ignitis Gamyba.

Реклама:

По ее словам, деятельность Вильнюсской ТЭЦ-3, которая принадлежит Ignitis Gamyba, была остановлена в 2015 году, поскольку расходы на ее эксплуатацию были слишком высокими, и было определено, что энергоблоки не имеют значительного влияния на стабильность электроэнергетической системы.

"Несмотря на то, что станция была закрыта в течение девяти лет, мы смогли законсервировать ее оборудование, которое сохранило свою полную функциональность. Станция, общей тепловой и электрической мощностью почти 1 000 МВт, работала более 30 лет и обеспечивала теплом около половины Вильнюса. Теперь это оборудование будет способствовать восстановлению жизненно важной инфраструктуры в Украине", – сказала Сунгайлиене.

В состав гуманитарного груза, который передает компания, входит более 300 единиц важнейшего оборудования Вильнюсской ТЭЦ-3. Однако наибольшую ценность имеют сроки доставки оборудования и его интеграция в энергетическую инфраструктуру Украины.

"Из соображений безопасности мы не можем разглашать больше информации о гуманитарной помощи, включая названия, мощность оборудования или электростанции, на которые оно будет передано. Однако важно отметить, что скорейшая доставка и подключение оборудования к украинской энергосистеме должно быть главным приоритетом в этот критический период", – отмечает генеральный директор компании.

Ignitis Gamyba планирует оказывать гуманитарную помощь Украине в несколько этапов, чтобы критически важное оборудование попало в Украину до того, как спрос на электроэнергию возрастет.

Напомним, Эстония решила передать Украине безвозмездно оборудование с Нарвских электростанций.

А Молдова выразила готовность обеспечить поставки электроэнергии в Украину в рамках проекта "газ на электроэнергию".