У Німеччині арештували ліванця, який міг купувати компоненти дронів для "Хезболли"

У Німеччині арештували ліванця, якого звинувачують у членстві в терористичному угрупованні "Хезболла" та придбанні компонентів для безпілотників, які мали бути використані для ударів по Ізраїлю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами німецької федеральної прокуратури, підозрюваного заарештували у місті Зальцгіттер на півночі Німеччини в неділю.

Прокурори стверджують, що він приєднався до "Хезболли" влітку 2016 року, а цього року нібито почав закуповувати для угруповання в Німеччині компоненти для збірки військових дронів, зокрема двигуни.

Реклама:

"Вони мали експортуватися до Лівану та використовуватися для терористичних атак на Ізраїль", – заявили в прокуратурі.

У понеділок підозрюваний постав перед судом, який постановив узяти його під варту до можливого оголошення звинувачень.

Наприкінці червня Пентагон вирішив передислокувати свої сили на Близькому Сході, щоб бути готовим до евакуації американців у зв'язку із загостренням бойових дій між Ізраїлем та "Хезболлою", що базується в Лівані.

Розвідка США попереджала, що масштабне протистояння між Ізраїлем і ліванською "Хезболлою" може спалахнути в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не зможуть досягти угоди про припинення вогню в Газі.

Американські посадовці раніше попередили Ізраїль, що його наступ на Ліван може призвести до відповіді Ірану, який стане на захист угруповання "Хезболла".