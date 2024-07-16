В Германии арестовали ливанца, который мог покупать компоненты дронов для "Хезболлы"

В Германии арестовали ливанца, его обвиняют в членстве в террористической группировке "Хезболла" и приобретении компонентов для беспилотников, которые должны были быть использованы для ударов по Израилю.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам немецкой федеральной прокуратуры, подозреваемого арестовали в городе Зальцгиттер на севере Германии в воскресенье.

Прокуроры утверждают, что он присоединился к "Хезболле" летом 2016 года, а в этом году якобы начал закупать для группировки в Германии компоненты для сборки военных дронов, в частности двигатели.

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"Они должны были экспортироваться в Ливан и использоваться для террористических атак на Израиль", – заявили в прокуратуре.

В понедельник подозреваемый предстал перед судом, который постановил взять его под стражу до возможного объявления обвинений.

В конце июня Пентагон решил передислоцировать свои силы на Ближнем Востоке, чтобы быть готовым к эвакуации американцев в связи с обострением боевых действий между Израилем и базирующейся в Ливане "Хезболлой".

Разведка США предупреждала, что масштабное противостояние между Израилем и ливанской "Хезболлой" может вспыхнуть в ближайшие несколько недель, если Иерусалим и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в Газе.

Американские чиновники ранее предупредили Израиль, что его наступление на Ливан может привести к ответу Ирана, который встанет на защиту группировки "Хезболла".