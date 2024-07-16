ЕС в десятую годовщину сбития MH17: Россия должна признать ответственность за трагедию

Высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель от имени ЕС опубликовал заявление по случаю 10-й годовщины сбития Россией малайзийского "Боинга" рейса MH17.

Как пишет "Европейская правда", заявление распространила пресс-служба Совета ЕС.

В нем ЕС повторил свой призыв к РФ признать свою ответственность за эту трагедию и в полной мере сотрудничать в осуществлении правосудия.

"ЕС подчеркивает, что доказательства, представленные Совместной следственной группой при рассмотрении дела в Окружном суде Нидерландов и переданные в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO), четко указывают на то, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", который был использован для сбивания рейса МН17, вне всякого сомнения, принадлежал вооруженным силам РФ", – говорится в сообщении.

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Евросоюз отметил, что ни одна российская дезинформационная операция не может отвлечь внимание от этих основных фактов, установленных судом.

"Европейский Союз подтверждает свою полную поддержку всех усилий, направленных на установление истины, справедливости и подотчетности, в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166", – говорится в сообщении.

ЕС добавил, что принимает во внимание производство, инициированное Нидерландами против России в ЕСПЧ, а также производство, инициированное Австралией и Нидерландами в Совете ICAO, которые являются важными шагами на пути к установлению истины, справедливости и подотчетности.

Ранее сообщалось, что в первые дни после катастрофы MH17 Нидерланды сознательно решили не осуждать публично Россию, хотя уже были веские доказательства причастности РФ к сбиванию самолета.

Также чиновники признались, что после сбития малайзийского "Боинга" рейса MH17 в Нидерландах рассматривали реальную возможность военного вмешательства в зону катастрофы.

Как известно, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.