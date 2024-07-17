Румыния рассчитывает подписать контракт с США на покупку F-35 этой осенью

Румыния рассчитывает подписать межправительственное соглашение с Соединенными Штатами о закупке истребителей последнего поколения F-35 уже этой осенью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Румынии Анджел Тылвар, которого цитирует Reuters.

В прошлом году Румыния объявила о планах приобрести 32 истребителя F-35 у американского производителя Lockheed Martin на общую сумму 6,5 миллиардов долларов. Соглашение включает логистические и тренировочные услуги, авиационные тренажеры и боеприпасы, а также сами истребители.

Тылвар заявил, что первые самолеты будут поставлены не ранее 2030 года.

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Тем временем Румыния приобрела 32 подержанных истребителя F-16 в Норвегии в дополнение к 17, приобретенных в Португалии с 2016 года.

Закупка F-35 была одобрена Высшим советом обороны Румынии в апреле прошлого года. После этого Минобороны страны обратилось в парламент для получения согласия на начало процесса закупки.