ЗМІ: Дрони атакували іракську авіабазу, де розміщені військові США

Два ударні безпілотники атакували авіабазу Айн аль-Асад в Іраку, де дислокуються американські та інші міжнародні сили.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Ця атака на американські сили в Іраку стала другою з початку лютого. У квітні два безпілотники були збиті поблизу бази Айн аль-Асад.

Джерела агентства повідомили, що жертв і постраждалих внаслідок атаки немає.

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Іракський військовий посадовець розповів, що один безпілотник збили поблизу периметру бази.

Після атаки авіабазу почали посилено патрулювати іракські сили.

Атака сталася менш ніж за тиждень до очікуваного візиту іракської військової делегації високого рівня до Вашингтона для продовження переговорів про припинення військової коаліції на чолі з США в країні.

Перед тим з середини жовтня 2023 року і до кінця січня 2024-го по американських силах майже щоденно завдавали повітряних ударів, відповідальність за них взяли на себе підтримувані Іраном шиїтські угруповання, назвавши це реакцією на підтримку Штатами Ізраїлю у боротьбі з угрупованням ХАМАС.

З кінця січня удари припинилися, вочевидь під тиском Іраку й Ірану, після серйозних американських ударів у відповідь на атаку під кордоном з Йорданією, коли загинули троє військовослужбовців США.

Всього в Іраку перебуває близько 2500, а в західній частині Сирії – близько 900 американських військовослужбовців.