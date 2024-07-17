СМИ: Дроны атаковали иракскую авиабазу, где размещены военные США

Два ударных беспилотника атаковали авиабазу Айн аль-Асад в Ираке, где дислоцируются американские и другие международные силы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Эта атака на американские силы в Ираке стала второй с начала февраля. В апреле два беспилотника были сбиты вблизи базы Айн аль-Асад.

Источники агентства сообщили, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.

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Иракский военный чиновник рассказал, что один беспилотник сбили вблизи периметра базы.

После атаки авиабазу начали усиленно патрулировать иракские силы.

Атака произошла менее чем за неделю до ожидаемого визита иракской военной делегации высокого уровня в Вашингтон для продолжения переговоров о прекращении военной коалиции во главе с США в стране.

Перед тем с середины октября 2023 года и до конца января 2024-го по американским силам почти ежедневно наносили воздушные удары, ответственность за них взяли на себя поддерживаемые Ираном шиитские группировки, назвав это реакцией на поддержку Штатами Израиля в борьбе с группировкой ХАМАС.

С конца января удары прекратились, очевидно под давлением Ирака и Ирана, после серьезных американских ударов в ответ на атаку под границей с Иорданией, когда погибли трое военнослужащих США.

Всего в Ираке находится около 2500, а в западной части Сирии – около 900 американских военнослужащих.