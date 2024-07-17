Глава МЗС Литви не виключив, що в Угорщини можуть забрати головування в ЄС

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс не виключає, що в Угорщини можуть забрати головування в ЄС через неузгоджені візити угорського прем’єра Віктора Орбана до Москви та Пекіна.

Заяву литовського міністра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Очільник МЗС Литви вказав, що останнім часом лунає дуже багато невдоволення на адресу Орбана, який використовував угорське головування під час своїх поїздок до РФ та Китаю.

За словами Ландсбергіса, деякі країни розглядають можливість бойкоту міністерських засідань.

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"І бойкот на високому рівні. Іншими словами, переговори проводитимуться неформально, у них не братимуть участі на рівні міністрів", – зазначив міністр.

Крім того, не виключена можливість передачі головування в ЄС іншій країні, додав він.

"У державах навіть лунали різні міркування, що головування може бути передано іншій державі, переймаючи його в Угорщини і, можливо, передавши його Польщі, або вирішуючи це якимось іншим способом. Це один зі способів відповіді на ті дії, які сьогодні вже можна реалізувати", – сказав Ландсбергіс.

Своєю чергою напередодні у Європейській комісії заявили, що юридично не можуть позбавити Угорщину головування у Раді ЄС, але можуть бойкотувати його.

Головування Угорщини у Раді ЄС, яке почалось 1 липня, має тривати 6 місяців, але, як раніше повідомляла "ЄП", цей термін насправді не є твердо зафіксованим.

У статті 16 Лісабонського договору йдеться про те, що головування "здійснюється на основі рівної ротації", а терміни та черговість виконання цієї почесної місії визначаються на саміті ЄС. Причому для його схвалення достатньо голосування кваліфікованою більшістю. Відповідно, потенційне рішення щодо тривалості угорського головування могли б ухвалити держави-члени ЄС.

Нагадаємо, шість країн ЄС вирішили бойкотувати міністерські зустрічі на час головування Угорщини на знак протесту проти поведінки угорського прем’єра Віктора Орбана після його "миротворчих" візитів.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням.