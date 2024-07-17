Глава МИД Литвы не исключил, что у Венгрии могут забрать председательство в ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не исключает, что у Венгрии могут забрать председательство в ЕС из-за несогласованных визитов венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и Пекин.

Заявление литовского министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Литвы указал, что в последнее время звучит очень много недовольства в адрес Орбана, который использовал венгерское председательство во время своих поездок в РФ и Китай.

По словам Ландсбергиса, некоторые страны рассматривают возможность бойкота министерских заседаний.

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"И бойкот на высоком уровне. Другими словами, переговоры будут проводиться неформально, в них не будут участвовать на уровне министров", – отметил министр.

Кроме того, не исключена возможность передачи председательства в ЕС другой стране, добавил он.

"В странах-членах даже звучали разные соображения, что председательство может быть передано другому государству, забрав его у Венгрии и, возможно, передав его Польше, или решая это каким-то другим способом. Это один из способов ответа на те действия, которые сегодня уже можно реализовать", – сказал Ландсбергис.

В свою очередь накануне в Европейской комиссии заявили, что юридически не могут лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, но могут бойкотировать его.

Председательство Венгрии в Совете ЕС, которое началось 1 июля, должно длиться шесть месяцев, но, как ранее сообщала "ЕП", этот срок на самом деле не является твердо зафиксированным.

В статье 16 Лиссабонского договора говорится, что председательство "осуществляется на основе равной ротации", а сроки и очередность выполнения этой почетной миссии определяются на саммите ЕС. Причем для его одобрения достаточно голосования квалифицированным большинством. Соответственно, потенциальное решение о продолжительности венгерского председательства могли бы принять государства-члены ЕС.

Напомним, шесть стран ЕС решили бойкотировать министерские встречи на время председательства Венгрии в знак протеста против поведения венгерского премьера Виктора Орбана после его "миротворческих" визитов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию и откорректировала уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством.