Аномальная жара впервые в истории высушила озеро в Сербии

Аномальная жара продолжает сохраняться на Балканах, в частности, в Сербии, где высокие температуры впервые в истории высушили соленое озеро Русанда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

На этой неделе температура воздуха на Балканах была очень высокой, и в большинстве стран региона, куда относятся Хорватия, Черногория и Северная Македония, ожидают температуру около 39 градусов по Цельсию.

Из-за жары в Сербии в северной провинции Воеводина впервые в истории пересохло соленое озеро Русанда, которое содержит лечебные грязи, рассказали местные жители.

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фото: reuters

В среду Институт общественного здоровья Сербии объявил об опасных условиях в 10 муниципалитетах.

16 июля в Белграде зафиксировали самый жаркий день за всю историю – 38,4 градуса по Цельсию. На нескольких прибрежных курортах Хорватии температура воды в Адриатическом море держалась на уровне рекордных 29,5 градуса по Цельсию.

На этой неделе ЕС задействовал свой Механизм гражданской защиты в ответ на срочные просьбы о помощи в борьбе с сильными лесными пожарами в Болгарии и Северной Македонии, а Эстония впервые отправит две команды спасателей в Испанию.

Греция ограничила допуск туристов к всемирно известному Акрополю с полудня до 17:00 из-за экстремальной жары.