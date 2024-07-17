В Испании очищают три пляжа от неустановленного черного вещества

Испанские власти в среду начали очистку трех пляжей в Валенсии, которые закрыли для посетителей, поскольку на побережье вынесло неизвестное черное вещество.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АFP.

Расследование выяснит источник происхождения черного вещества и то, была ли это нефть.

фото: afp

Тем временем работники в защитных халатах и масках были вынуждены сгребать загрязненный песок в пластиковые мешки.

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Морские власти проверяют территорию, чтобы убедиться, что в море нет других загрязнений, в то время как загрязненная ранее территория, согласно всем проверкам, уже является чистой.

Специалисты собирают и анализируют образцы для оценки воздействия загрязнения.

Над побережьем подняли дроны пожарной службы, чтобы проверить масштабы инцидента, рассказал Хуан Карлос Кабальеро из службы гражданской защиты Валенсии.

Он добавил, что главная цель – вернуть ситуацию в нормальное русло и снова открыть пляжи.

Напомним, ранее испанский город Марбелья уточнил планы по наказанию на сотни евро отдыхающих, которые ленятся дойти с пляжа до туалетных кабинок.

А в Италии вновь открыли для посетителей пляж, похороненный извержением Везувия.