Премьер Нидерландов пообещал бороться, чтобы виновные в сбивании MH17 сели за решетку

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании над Донбассом самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 в 10-ю годовщину катастрофы.

Об этом Схооф сказал во время памятной церемонии в мемориальном парке возле аэропорта Схипхол, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

Россия отказалась выдать трех виновников сбивания самолета, осужденных судом в Нидерландах. Но Схооф сказал присутствующим на церемонии, что "мы остаемся едиными в нашей борьбе за справедливость", и "это то, что нами движет".

"Вы все знаете, что обвинительный приговор – это не то же самое, что пребывание за решеткой. Правосудие требует от нас быть готовыми к долгому пути – и мы готовы", – заявил премьер-министр Нидерландов.

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"У нас есть время, терпение и настойчивость. Это мое послание виновным и мое обещание родственникам", – добавил он.

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах заочно приговорил трех мужчин к пожизненному заключению за их роль в сбивании самолета над Донбассом. Судьи заявили, что россияне Игорь Гиркин и Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко ответственны за транспортировку комплекса "Бук" с военной базы в России и его развертывание на месте запуска.

Аэропорт Схипхол, откуда 10 лет назад поднялся сбитый самолет, закрыл соседнюю взлетно-посадочную полосу в знак уважения к жертвам, а в других частях Нидерландов были приспущены флаги.

Европейский Союз во вторник призвал Москву "признать свою ответственность за эту трагедию и в полной мере сотрудничать в осуществлении правосудия".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "ответственность России за это зверство неизбежна", а глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что РФ убила невинных жертв MH17 дважды – "во-первых, своей ракетой, а во-вторых, своей ложью".