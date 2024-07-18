В Финляндии у депутата-фигуранта стрельбы в Хельсинки обнаружили незаконное оружие

В Финляндии у депутата от партии "Истинных финнов" Тимо Ворнанена, который ранее устроил стрельбу возле бара в Хельсинки, во время обыска обнаружили незаконное оружие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Как указано, депутат подозревается сразу в нескольких преступлениях.

На допросе подозреваемый рассказал, что дважды приносил пистолет в свой кабинет в парламенте. В день стрельбы возле бара он вышел из кабинета с пистолетом.

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Во время обыска у него дома были изъяты два газовых пистолета и две оружейные обоймы, на которые у депутата не было разрешений.

Ворнанена подозревают в угрозе вреда здоровью, причинении вреда и преступлении с применением огнестрельного оружия.

Полиция не раскрывает личность подозреваемого, но депутат Ворнанен ранее публично подтвердил, что речь идет о нем.

Дело теперь передано в прокуратуру.

Ранее Ворнанен стал фигурантом инцидента со стрельбой, который произошел в апреле возле ресторана Bar Ihku в Хельсинки.

После инцидента партия "Истинные финны" исключила из парламентской фракции депутата Тимо Ворнанена