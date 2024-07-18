Швеция подарит Украине 13 дизельных генераторов

Правительство Швеции решило передать 13 дизельных генераторов Украине, которые принадлежат Svenska kraftnät, оператору системы передачи электроэнергии скандинавской страны.

Об этом сообщили на сайте шведского правительства, пишет "Европейская правда".

Речь идет о 13 дизельных резервных генераторах, которые должны были быть заменены в 2024 году согласно плану технического обслуживания Svenska kraftnät.

Вместо того, чтобы выбрасывать генераторы или хранить их на складе запчастей, их решили передать в Украину.

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"Российские атаки на энергоснабжение в Украине были очень масштабными, и следующая зима будет тяжелой. Тот факт, что Svenska kraftnät сейчас передает 13 резервных генераторов, работающих на дизельном топливе, будет иметь большое значение", – отметила министр энергетики Швеции Эбба Буш.

Генераторы смогут обеспечивать электроэнергией больницы или использовать в энергосистеме, чтобы та лучше справляться с перебоями, отметила Буш.

Речь идет о дизельных генераторах, которые имеют мощность от 40 до 250 кВА.

Напомним, Эстония решила передать Украине безвозмездно оборудование с Нарвских электростанций.

А литовская компания Ignitis Gamyba передает Украине оборудование с третьей Вильнюсской теплоэлектростанции.