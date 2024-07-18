У Німеччині поліція повернула студенту поцуплений горщик з марихуаною

У німецькому місті Брауншвейг поліція провела операцію з повернення 22-річному студенту горщика з марихуаною після того, як рослину поцупили у нього з тераси.

Про це йдеться у матеріалі T-Online, пише "Європейська правда".

Ця історія викликала чималий резонанс у німецьких соцмережах, оскільки вона яскраво відзначила нову реальність.

Відколи у країні з квітня легалізували канабіс, тепер поліція, яка раніше розслідувала зберігання марихуани, допомагає власникам викрадених рослин повернути їх.

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22-річний Йонас вирощував удома три рослини канабісу – саме стільки дозволено мати одній людині згідно із ухваленим законом про легалізацію конопель для рекреаційного вжитку.

Та минулого тижня приятель Йонаса виявив, що горщиків з рослинами залишилось всього два, й господар рослини допустив крадіжку.

Йонас та його рослина марихуани, яку викрав 18-річний грабіжник

Утім, злодій не мав гадки про те, що Йонас посадив у ґрунт не лише насінину, а й водонепроникний трекер AirTag, який допомагає власникам пристроїв Apple знаходити свої речі. Йонас пішов до поліції, щоб повідомити про крадіжку.

За його словами, поліцейські відреагували трохи з веселощами, але "вони сприйняли нас абсолютно серйозно".

Наступного дня з Йонасом зв'язався "доброзичливий поліцейський", який повідомив, що має ордер на обшук за адресою, де зафіксували трекер.

Йонас та його приятель раніше прогулялись до будинку крадія та змогли візуально розгледіти рослину.

Зрештою поліцейські забрали рослину з балкону грабіжника, яким виявився 18-річний юнак. Вона деякий час побула у відділку, після чого Йонасу зателефонували, і сказали, що він може її забрати.

Фото Йонаса із його рослиною біля поліцейського відділку викликало фурор у соцмережах та зібрало багато коментарів і лайків.

З 1 квітня у Німеччині набув чинності закон, що легалізує рекреаційне використання канабісу.

При цьому влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу, а в Берліні скаржаться на "руйнівні наслідки" легалізації.