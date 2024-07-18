В Германии полиция вернула студенту украденный горшок с марихуаной

В немецком городе Брауншвейг полиция провела операцию по возвращению 22-летнему студенту горшка с марихуаной после того, как растение украли у него с террасы.

Об этом говорится в материале T-Online, пишет "Европейская правда".

Эта история вызвала большой резонанс в немецких соцсетях, поскольку она ярко отметила новую реальность.

С тех пор в стране с апреля легализовали каннабис, теперь полиция, которая ранее расследовала хранение марихуаны, помогает владельцам похищенных растений вернуть их.

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22-летний Йонас выращивал дома три растения каннабиса – именно столько разрешено иметь одному человеку согласно принятому закону о легализации конопли для рекреационного потребления.

Но на прошлой неделе приятель Йонаса обнаружил, что горшков с растениями осталось всего два, и хозяин растения допустил кражу.

Йонас и его растение марихуаны, которое похитил 18-летний грабитель

Впрочем, вор не имел понятия о том, что Йонас посадил в почву не только семена, но и водонепроницаемый трекер AirTag, который помогает владельцам устройств Apple находить свои вещи. Йонас пошел в полицию, чтобы сообщить о краже.

По его словам, полицейские отреагировали немного с весельем, но "они восприняли нас абсолютно серьезно".

На следующий день с Йонасом связался "доброжелательный полицейский", который сообщил, что имеет ордер на обыск по адресу, где зафиксировали трекер.

Йонас и его приятель ранее прогулялись к дому вора и смогли визуально разглядеть растение.

В конце концов полицейские забрали растение с балкона грабителя, которым оказался 18-летний юноша. Оно некоторое время побыло в отделении, после чего Йонасу позвонили, и сказали, что он может его забрать.

Фото Йонаса с его растением возле полицейского участка вызвало фурор в соцсетях и собрало много комментариев и лайков.

С 1 апреля в Германии вступил в силу закон, легализующий рекреационное использование каннабиса.

При этом власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса, а в Берлине жалуются на "разрушительные последствия" легализации.