Зеленський: Світ має чинити тиск на РФ, щоб схилити її до переговорів

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що весь світ повинен чинити тиск на Росію, аби змусити її сісти за стіл переговорів щодо припинення війни.

Про це український президент сказав в інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський також повторив, що Росія має взяти участь у другому мирному саміті, запланованому на листопад.

"Тиснучи на Росію, я думаю, що можна домовитися про дипломатичне врегулювання", – сказав він.

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Зеленський додав, що не всі території України будуть повернуті силою.

"Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", – вважає він.

Раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна прагне провести другий Саміт миру до кінця поточного року.

А президент України Володимир Зеленський казав, що представники Росії мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Своєю чергою глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру щодо України містить підходи, які є неприйнятними для Росії та "багатьох інших" держав.

Про результати першого Саміту миру, його наслідки та загрози, читайте у статті "Європейської правди".