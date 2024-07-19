Зеленский: Мир должен оказать давление на РФ, чтобы склонить ее к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что весь мир должен оказать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров о прекращении войны.

Об этом украинский президент сказал в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

Зеленский также повторил, что Россия должна принять участие во втором мирном саммите, запланированном на ноябрь.

"Давя на Россию, я думаю, что можно договориться о дипломатическом урегулировании", – сказал он.

Реклама:

Зеленский добавил, что не все территории Украины будут возвращены силой.

"Я думаю, что сила дипломатии может помочь", – считает он.

Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина стремится провести второй Саммит мира до конца текущего года.

А президент Украины Владимир Зеленский говорил, что представители России должны присутствовать на втором Саммите мира.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсуждение о проведении второго Саммита мира по Украине содержит подходы, которые являются неприемлемыми для России и "многих других" государств.

О результатах первого Саммита мира, его последствиях и угрозах, читайте в статье "Европейской правды".