В Іспанії арештували 3 осіб за поставки "Хезболлі" компонентів для дронів

В Іспанії арештували трьох осіб за підозрою в приналежності до мережі, яка постачала ліванському терористичному угрупованню "Хезболла" деталі для дронів-камікадзе, які мали бути використані для ударів по Ізраїлю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Іспанські правоохоронці заявили, що виявили "підозрілі операції" місцевих компаній, якими керують громадяни Лівану, пов'язані з великою кількістю матеріалів та компонентів для виробництва безпілотників, здатних нести вибухові заряди вагою в кілька кілограмів.

Слідчі вважають, що "Хезболла", можливо, виготовила кілька сотень дронів, використовуючи ці компоненти.

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За даними слідства, іспанські компанії, як і інші в Європі та в усьому світі, закуповували компоненти електронного наведення, пропелери, бензинові двигуни, понад 200 електродвигунів, а також матеріали для фюзеляжу, крил та інших частин безпілотників.

Деталі, що придбала мережа, яка зараз ліквідована, були виявлені в дронах, що використовували бойовики "Хезболли" в атаках проти Ізраїлю після 7 жовтня 2023 року.

Днями у Німеччині арештували ліванця, якого звинувачують у членстві в терористичному угрупованні "Хезболла" та придбанні компонентів для безпілотників, які мали бути використані для ударів по Ізраїлю

Наприкінці червня Пентагон вирішив передислокувати свої сили на Близькому Сході, щоб бути готовим до евакуації американців у зв'язку із загостренням бойових дій між Ізраїлем та "Хезболлою", що базується в Лівані.

Розвідка США попереджала, що масштабне протистояння між Ізраїлем і ліванською "Хезболлою" може спалахнути в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не зможуть досягти угоди про припинення вогню в Газі.

Американські посадовці раніше попередили Ізраїль, що його наступ на Ліван може призвести до відповіді Ірану, який стане на захист угруповання "Хезболла".