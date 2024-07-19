В Испании арестовали трех человек за поставки "Хезболле" компонентов для дронов

В Испании арестовали трех человек по подозрению в принадлежности к сети, поставлявшей ливанской террористической группировке "Хезболла" детали для дронов-камикадзе, которые должны были быть использованы для ударов по Израилю.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Испанские правоохранители заявили, что обнаружили "подозрительные операции" местных компаний, которыми руководят граждане Ливана, связанные с большим количеством материалов и компонентов для производства беспилотников, способных нести взрывные заряды весом в несколько килограммов.

Следователи считают, что "Хезболла", возможно, изготовила несколько сотен дронов, используя эти компоненты.

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По данным следствия, испанские компании, как и другие в Европе и во всем мире, закупали компоненты электронного наведения, пропеллеры, бензиновые двигатели, более 200 электродвигателей, а также материалы для фюзеляжа, крыльев и других частей беспилотников.

Детали, которые приобрела сеть, которая сейчас ликвидирована, были обнаружены в дронах, использованных боевиками "Хезболлы" в атаках против Израиля после 7 октября 2023 года.

На днях в Германии арестовали ливанца, обвиняемого в членстве в террористической группировке "Хезболла" и приобретении компонентов для беспилотников, которые должны были быть использованы для ударов по Израилю

В конце июня Пентагон решил передислоцировать свои силы на Ближнем Востоке, чтобы быть готовым к эвакуации американцев в связи с обострением боевых действий между Израилем и базирующейся в Ливане "Хезболлой".

Разведка США предупреждала, что масштабное противостояние между Израилем и ливанской "Хезболлой" может вспыхнуть в ближайшие несколько недель, если Иерусалим и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в Газе.

Американские чиновники ранее предупредили Израиль, что его наступление на Ливан может привести к ответу Ирана, который встанет на защиту группировки "Хезболла".